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ਵੱਡੀ ਖਬਰ: ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਫਾਇਰਿੰਗ, CCTV ’ਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ

Amritsar News: ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਖ਼ਬਰ, CCTV ’ਚ ਗੋਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲੇ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 14, 2026, 01:11 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 01:11 PM IST
ਵੱਡੀ ਖਬਰ: ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਫਾਇਰਿੰਗ, CCTV ’ਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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