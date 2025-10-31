ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਹੇਅਰ ਡਰੈਸਰ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਾਰ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੀਤਾ ਜਖ਼ਮੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਹੇਅਰ ਡਰੈਸਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਾਰ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਹੇਅਰ ਡਰੈਸਰ ਰੋਸ਼ਨ ਹੰਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ।
Samrala News(ਵਰੁਣ ਕੌਸ਼ਲ): ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੇਅਰ ਡਰੈਸਰ ਰੌਸ਼ਨ ਹੰਸ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਾਰ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਜਖ਼ਮੀ ਰੌਸ਼ਨ ਹੰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੇੜ੍ਹੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰੁਕੀ ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਨਿ੍ਹਆ ਸੀ, ਨੇ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕੇਗਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ।
ਉਹ ਗਲੀ ਵੱਲ ਭੱਜ ਪਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸਮਰਾਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਰੈਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੇਅਰ ਡਰੈਸਰ ਰੌਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕਿ ਉਸ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਹਨ।
ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਡੀਐੱਸਪੀ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਲਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਮੌੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਆਸਪਾਸ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਤੋਂ ਵਰਨਾ ਕਾਰ ਰੋਪੜ ਰੋਡ ਤੋਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਰੋਡ ਵੱਲ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਲਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਲਈ। ਕਾਰ ਵਾਪਸੀ ਮੌਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਾਰ ਜਿਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਉਸਨੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰੌਸ਼ਨ ਹੰਸ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਮਲਾਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਗੋਲੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਵਾਜ ਨਾ ਸੁਣੀ
ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਸਪਾਸ ਖੜ੍ਹੇ 1-2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਅਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਰੌਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲ ਹਮਲਾਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੌਸ਼ਨ ਹੰਸ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਖ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੌਸ਼ਨ ਹੰਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 32 ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਐਕਸਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ।