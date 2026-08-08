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ਟੇਕਆਫ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Air India ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ, ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਟਲਿਆ

Halwara Airport News: ਹਲਵਾਰਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ Air India ਦੀ AI-484 ਫਲਾਈਟ ਟੇਕਆਫ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਏਪਰਨ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਉਡਾਣ ਭਰੀ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 08, 2026, 07:28 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 07:28 AM IST
ਟੇਕਆਫ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Air India ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ, ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਟਲਿਆ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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