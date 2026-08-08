ਟੇਕਆਫ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Air India ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ, ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਟਲਿਆ

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Halwara Airport News: ਹਲਵਾਰਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਲਾਈਟ AI-484 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਹਾਜ਼ ਰਨਵੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਚਾਨਕ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਪਸ ਏਪਰਨ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ
ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟਰਮੀਨਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਫਲਾਈਟ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹਲਵਾਰਾ ਦੀ ਫਲਾਈਟ
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਲਵਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਡਾਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਲਵਾਰਾ ਆ ਰਹੀ ਫਲਾਈਟ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਏਹਤਿਆਤਨ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪਏ ਸਨ।
ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ
ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਫਲਾਈਟ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਏਪਰਨ ਤੋਂ ਰਨਵੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਇੰਜਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਏਪਰਨ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੇ ਵੀ ਵਧਾਈ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਯਾਤਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਗੜਬੜੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਟੇਕਆਫ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਸੁਣ 30 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਯਾਤਰਾ
ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਇਸ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 50 ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਕਰੀਬ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ 20 ਯਾਤਰੀ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਫਲਾਈਟ ਕਰੀਬ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ।