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हमीरपुर में फायर सीजन शुरू, जंगलों को आग से बचाने के लिए 16,000 हेक्टेयर क्षेत्र तीन जोन में बांटा

Hamirpur News: वन विभाग ने जंगलों की फायर लाइन को भी साफ कर दिया है, ताकि आग लगने की स्थिति में उसे फैलने से रोका जा सके और समय रहते नियंत्रण पाया जा सके.

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Apr 23, 2026, 03:45 PM IST

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हमीरपुर में फायर सीजन शुरू, जंगलों को आग से बचाने के लिए 16,000 हेक्टेयर क्षेत्र तीन जोन में बांटा

Hamirpur News(मनीष ठाकुर): हमीरपुर जिले में जंगलों को आग से सुरक्षित रखने के लिए वन विभाग ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है. 1 अप्रैल 2026 से फायर सीजन शुरू होने के साथ ही करीब 16,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र को तीन अलग-अलग जोन में विभाजित किया गया है, ताकि आगजनी की घटनाओं पर प्रभावी तरीके से काबू पाया जा सके.

जिला वन अधिकारी Ankit Kumar Singh ने जानकारी देते हुए बताया कि वन क्षेत्र को हाई, मिड और लो फायर जोन में बांटा गया है. हाई फायर जोन में उन इलाकों को शामिल किया गया है जहां हर साल आगजनी की घटनाएं ज्यादा होती हैं. मिड जोन में मध्यम स्तर की घटनाएं और लो जोन में बेहद कम या नगण्य आग लगने वाले क्षेत्र रखे गए हैं.

हाल ही में हीरानगर के जंगल में आग लगने की घटना सामने आई थी, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद करीब 25 मिनट में काबू किया गया. इस घटना के बाद विभाग ने अपनी तैयारियों को और तेज कर दिया है.

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वन विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति जंगल में आग लगाते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सीधे पुलिस में मामला दर्ज किया जाएगा. इस मामले में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी. अधिकारियों का कहना है कि ज्यादातर मामलों में आगजनी के पीछे मानवीय लापरवाही या स्वार्थ जिम्मेदार होता है.

इसके अलावा जंगलों की सुरक्षा के लिए जल्द ही फायर वॉचर की तैनाती की जाएगी. साथ ही ग्रामीण स्तर पर ‘ठिकरी पहरा’ लगाने की भी योजना बनाई जा रही है, जिसके लिए प्रशासन से बातचीत जारी है.

वन विभाग ने जंगलों की फायर लाइन को भी साफ कर दिया है, ताकि आग लगने की स्थिति में उसे फैलने से रोका जा सके और समय रहते नियंत्रण पाया जा सके.

जिला वन अधिकारी अंकित कुमार सिंह ने लोगों से अपील की है कि वे जंगलों को आग से बचाने में सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत विभाग को दें. उन्होंने कहा कि जंगल हमारी अमूल्य धरोहर हैं और उनकी सुरक्षा सभी की जिम्मेदारी है.

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