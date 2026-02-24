Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3121100
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੂਟਰ ਤੋਂ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਬਰਾਮਦ

Moga News: ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 02 ਪਿਸਟਲ .30 ਬੋਰ ਸਮੇਤ ਮੈਗਜੀਨ +01 ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ + 04 ਖੋਲ ਤੇ 02 ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Feb 24, 2026, 03:06 PM IST

Trending Photos

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੂਟਰ ਤੋਂ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਬਰਾਮਦ

Moga News: ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 02 ਪਿਸਟਲ .30 ਬੋਰ ਸਮੇਤ ਮੈਗਜੀਨ +01 ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ + 04 ਖੋਲ ਤੇ 02 ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਥੰਮਣਵਾਲਾ, ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੋਬਨ ਪੁੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਭੰਗਾਲੀ ਖੁਰਦ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਭੰਗਾਲੀ ਖੁਰਦ ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰ ਦੇਣ ਉਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਰਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ (ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਰਾ), ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ (ਸ਼ਾਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਤਾ), ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ (ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ) ਵਾਸੀ ਭੰਗਾਲੀ (ਨਰੈਣਗੜ੍ਹ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿਘ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਪੁੱਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਥੰਮਣਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ (ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਤਾ), ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ (ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਲੜਕਾ), ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ (ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਾਚਾ) ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ (ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ) ਵਾਸੀਆ ਥੱਮਣਵਾਲਾ ਖਿਲਾਫ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਉਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਮੋਗਾ ਬਨਾਮ ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ.30 ਬੋਰ ਪਿਸਟਲ ਸਮੇਤ ਮੈਗਜ਼ੀਨ + 02 ਖੋਲ .30 ਬੋਰ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ .30 ਬੋਰ ਪਿਸਟਲ ਸਮੇਤ ਮੈਗਜ਼ੀਨ + 01 ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ + 02 ਖੋਲ .30 ਬੋਰ ਜੋ ਕਿ ਮਿਤੀ 10.02.26 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਜਣ ਹੋਇਆ ਖ਼ਰਾਬ; 150 ਲੋਕ ਸਨ ਸਵਾਰ

 

TAGS

Moga Migrant Workers Attackmoga newspunjabi news

Trending news

Kotkapura extortion case
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, 2 ਲੱਖ ਦੀ ਫਿਰੋਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Moga Migrant Workers Attack
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੂਟਰ ਤੋਂ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਬਰਾਮਦ
Moga crime News
ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ
Kapurthala news
ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਸਾਵਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਝੋਨੇ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ICU
ਮੌਤ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਲੋਕ? ICU ਨਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ
Adia Police Post Attack
ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਏਐਸਆਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗਮਗੀਨ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ
Kangra news
Anurag Thakur का राहुल गांधी पर तीखा निशाना, बोले– देश से मांगें माफी
Himahcal Drug Case
स्वारघाट में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई: 2 किलो 317 ग्राम चरस सहित चार गिरफ्तार
Lovebir Singh Deported
ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ 22 ਸਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਡਿਪੋਰਟ, ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ
Ludhiana News
ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ