ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ

Fazilka News: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Sep 09, 2025, 10:15 AM IST

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ

Fazilka News: ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਮੁਹਾਰ ਜਮਸ਼ੇਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕੈਲਾਸ਼ ਰਾਣੀ ਨੇ ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੈਲਾਸ਼ ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੰਡ ਮੌਜਮ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ।

ਮਾਂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਨ। ਵਾਪਸ ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਬਾਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਮਿਠਾਈ ਵੰਡੀ ਗਈ।

ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜਗਦੀਪ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੂਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਮਾਂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਦੋਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।

