ਦੋ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੇਟੀਆਂ ਲਈ ਮਸੀਹਾ ਬਣੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਭੱਜੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

Harbhajan Singh helps family Bathinda: ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਗੀ ਬਾਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੇਟੀਆਂ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਭੱਜੀ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਦਰਦ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਣ ਕੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਰਕਮ ਮਦਦ ਵਜੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਵਧ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲਚ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਹਾਰਾ ਰਹਿ ਗਈਆਂ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਦਾਦਾ–ਦਾਦੀ ਜਿੰਦਾ ਹਨ, ਪਰ ਵਧੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਭੱਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਅੱਜ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਭੱਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬੱਚੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਗੀਜ਼ਰ ਅਤੇ ਇਨਵਰਟਰ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚ ਉਹ ਖੁਦ ਉਠਾਉਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਕੇਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ।”