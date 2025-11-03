Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2986468
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ

Harjinder Singh Dhami Re-elected as SGPC President: ਧਾਮੀ ਦਾ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ SGPC ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ 117 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 18 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Nov 03, 2025, 01:55 PM IST

Trending Photos

ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ

Harjinder Singh Dhami Re-elected as SGPC President: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ SGPC ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਦਾ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ SGPC ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ 117 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 18 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।

 

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

Harjinder Singh DhamiSGPC president 2025SGPC elections Amritsar

Trending news

Shimla News
शिमला में निजी बस चालक-कंडक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, आम लोगों की बढ़ी मुश्किलें
Khanna Murder
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਿਵ ਇਨ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ
Diljit Dosanjh Australia Tour 2025
ਦਿਲਜੀਤ 'ਤੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਜੂਲਿਅਨ ਹਿੱਲ ਦਾ ਦਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ
SGPC President Elections
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ
Rajvir Jawanda Movie
ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਯਮਲਾ ਬਣ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਉਤੇ ਆਉਣਗੇ; ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਆਖਰੀ ਫਿਲਮ
Himachal Weather
हिमाचल में मौसम की करवट, इस तारीख से बारिश-बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी
Anil Ambani money laundering case
ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ₹3,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ
Womens World Cup 2025
महिला वर्ल्ड कप में रेणुका ठाकुर ने रचा इतिहास, जीत के बाद शिमला क्षेत्र में जश्न
jalandhar news
ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੈਦੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਿਲਿਆ
Nahan news
अंतरराष्ट्रीय रेणुका जी मेले की तीसरी सांस्कृतिक संध्या में झूमा मंच