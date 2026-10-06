ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਛੱਡੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ

राज्य चुनें
Harmanpreet Kaur News: ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਪਤਾਨੀ ਛੱਡਣਾ ਉਸ ਲਈ ਆਸਾਨ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਤੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਟੀਮ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿੱਜੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਟੀਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣਾ ਸੀ।
ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਟੀਮ ਨਾਲ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹਾਰ, ਆਲੋਚਨਾ, ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਿੱਤ, ਜਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਕਈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕਪਤਾਨੀ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਭਾਵੁਕ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ।
"ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ"
ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉੱਜਵਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
"ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਕਪਤਾਨੀ ਖਤਮ, ਪਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ
ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਪਤਾਨੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਉਸਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲਈ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ, ਕੋਚਾਂ, ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਬੀਸੀਸੀਆਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਖੇਡ ਦੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਪਤਾਨੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਤਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।