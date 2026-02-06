ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਟਾਰ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼

Harshit Rana Ruled Out of T20 World Cup 2026: ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Harshit Rana Ruled Out of T20 World Cup 2026: ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਭਿਆਸ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਗੋਡੇ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ।
ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ ਦੀ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਜਾਂਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਗੋਡੇ ਵਿੱਚ ਸੋਜ, ਸੀਮਤ ਗਤੀ ਅਤੇ ਲੇਟਰਲ ਜੋੜ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਰਾਣਾ ਅਭਿਆਸ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਦੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਅਭਿਆਸ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਰਨ-ਅੱਪ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਟ੍ਰਾਈਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਨੂੰ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਮੈਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰਸ਼ਿਤ ਨੇ ਉਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਓਵਰ ਸੁੱਟਿਆ, 16 ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਬਦਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਰਸ਼ਿਤ ਦੀ ਸੱਟ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਟੀ-20 ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਸ਼ਿਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਓਪਨਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਪਲਬਧ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਸ਼ਿਤ ਵਰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ 9ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਅੱਠ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"