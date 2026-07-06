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ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਉਤੇ ਬਣੀ ਫਿਲਮ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ

Harsimrat Kaur Badal News: ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਥੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਉਤੇ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਕੀਤਾ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 06, 2026, 07:46 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 07:46 PM IST
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਉਤੇ ਬਣੀ ਫਿਲਮ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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