SGPC News: ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕੋਲੋਂ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗੀ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2871002
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

SGPC News: ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕੋਲੋਂ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗੀ

SGPC News: ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Aug 07, 2025, 02:49 PM IST

Trending Photos

SGPC News: ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕੋਲੋਂ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗੀ

SGPC News: ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਲਈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਥੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਰਾਂ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਮਰੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਤਰੀ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਸਮੇਂ 700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਤਕਾਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Honey Singh: ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਤਲਬ; MILLIONAIRE ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ

ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PM Narendra Modi: ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਟੈਰਿਫ ਦਰਮਿਆਨ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ; ਕਿਹਾ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ

TAGS

Haryana Sikh Gurdwara CommitteeSGPCpunjabi news

Trending news

Punjab Bus Employees Strike
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਪਨਬੱਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ ਹੜਤਾਲ ਉਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
sanjeev arora
ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ; ਤੱਥ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼
Batala News
ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ
Punjab State Women Commission
ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਤਲਬ; MILLIONAIRE ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ
Chandigarh News
पीजीआई और मनसा देवी में जरूरतमंद लोगों के लिए मसीहा बनी यह संस्था
PM Narendra Modi
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਟੈਰਿਫ ਦਰਮਿਆਨ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ; ਕਿਹਾ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ
CISF Deployment Row
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਬੀਐਮਬੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼
Paonta Sahib landslide
पांवटा साहिब-मीनस NH-707 पर फिर भूस्खलन, सड़क बंद
Himachal Monsoon
हिमाचल में अब तक 199 लोगों की मौत, 1905.5 करोड़ रुपये का नुकसान; IMD ने दी चेतावनी
Pong Dam News
ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ; ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਉਤੇ ਖ਼ਤਰਾ
;