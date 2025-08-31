Sri Muktsar Sahib: ਘਿਉ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ
Sri Muktsar Sahib: ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕ ਘਿਉ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਹਨ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Aug 31, 2025, 01:53 PM IST

Sri Muktsar Sahib (ਅਨਮੋਲ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ): ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕ ਘਿਉ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਹਨ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆ ਹਨ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਰਾਂਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਘਿਉ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਆਇਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੌੜ ਰੋਡ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇੱਕ ਘਿਉ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਗਏ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਟੀਮ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉਤੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਆਇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਆਇਲ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ। ਉਧਰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਘਿਉ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਰਿਫਾਇੰਡ ਆਇਲ, ਵਨਸਪਤੀ ਆਇਲ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਉ ਦੇ ਟੀਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਜਦ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਐਫਐਸਐਸਏ ਆਈ ਨੰਬਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਾਰਕਿਆਂ ਉਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਮੌਕੇ ਕਰੀਬ 9 ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮਾਰਕਿਆਂ ਦੇ ਸਟਿੱਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਪਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਐਫਐਸਐਸਏਆਈ ਨੰਬਰ ਹੇਠ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਰਕਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆ ਕਥਿਤ ਨਕਲੀ ਦੇਸੀ ਘਿਉ ਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਮੁਕਤਸਰ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਦੀਪਕ ਗਰਗ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੈਂਪਲ ਭਰ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੀ ਨੰਬਰ ਤੇ 9 ਬ੍ਰਾਂਡ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਵਸਤਾਂ ਮਾਰਕਿਟ ਆਉਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਵਧਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ

