Ludhiana News: ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ; ਨਕਲੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤੇ ਦੁੱਧ ਬਰਾਮਦ

Ludhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਦੁੱਧ ਪਨੀਰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ 40 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਕਲੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ 10 ਪੈਕਟ ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪੈਕਟ ਅਤੇ 10 ਕਿਲੋ ਕ੍ਰੀਮ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਘਿਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਕਲੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 2023 ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਭਗੌੜੇ ਵੀ ਹਨ।
ਹੁਣ 2025 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਕਲੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਪਨੀਰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਕਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਕਲੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਸੁੱਕਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਕ੍ਰੀਮ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 2023 ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਭਗੌੜੇ ਵੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
