Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2949992
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

Ludhiana News: ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ; ਨਕਲੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤੇ ਦੁੱਧ ਬਰਾਮਦ

Ludhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਦੁੱਧ ਪਨੀਰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Oct 06, 2025, 01:23 PM IST

Trending Photos

Ludhiana News: ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ; ਨਕਲੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤੇ ਦੁੱਧ ਬਰਾਮਦ

Ludhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਦੁੱਧ ਪਨੀਰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ 40 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਕਲੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ 10 ਪੈਕਟ ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪੈਕਟ ਅਤੇ 10 ਕਿਲੋ ਕ੍ਰੀਮ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਘਿਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਕਲੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 2023 ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਭਗੌੜੇ ਵੀ ਹਨ।

ਹੁਣ 2025 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਕਲੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਪਨੀਰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਕਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਮੋਟਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ, ਝਗੜਾ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਕਲੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਸੁੱਕਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਕ੍ਰੀਮ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 2023 ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਭਗੌੜੇ ਵੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫਾਜਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰੇਤ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਕੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਿਕਲੇ

 

TAGS

Ludhiana Newspunjab health departmentadulterationpunjabi news

Trending news

Kisan Mazdoor Protest
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ
barley
हिमाचल में 8 अक्टूबर से शुरू होगी प्राकृतिक जौ की सरकारी खरीद
jalandhar news
ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਮਸਕਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ
Lawrence Bishnoi Gang
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
Himachal Weather
हिमाचल में बदला मौसम का मिजाज ऊंची चोटियों पर पहली बर्फबारी, कई जिलों में अलर्ट जारी
Pittsburgh shooting
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਮੋਟਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ, ਝਗੜਾ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ
fazilka farmers
ਫਾਜਿਲਕਾ ਚ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰੇਤ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਕੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਿਕਲੇ
Anurag Thakur
सांसद अनुराग ठाकुर बने हिमाचल ओलिंपिक संघ के अध्यक्ष
Malti Chahar
'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19' ਵਿੱਚ ਮਾਲਤੀ ਚਾਹਰ ਦੀ ਵਾਈਲਡ ਕਾਰਡ ਐਂਟਰੀ, ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ?
Fazilka child heart surgery
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ RBSK ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਨੇ ਬਚਾਈ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਸਫਲ
;