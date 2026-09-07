/ਡੀਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ; ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ

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Punjab Employees DA Case: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਡੀਏ/ਡੀਆਰ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ₹340 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ 10 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅਪਮਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਅਰਜ਼ੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ, 2026 ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਐਲਪੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਐਲਪੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਤਰਾਜ਼/ਨੁਕਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਐਲਪੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸਐਲਪੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੁਕਸਦਾਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। "ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।" ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।