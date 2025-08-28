कुल्लू में भारी बारिश से तबाही, 6 मकान और 2 दुकानें नदी में बहीं

Kullu News: स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश इतनी तेज़ थी कि नदी का पानी अचानक सड़क पर आ गया और देखते ही देखते मकान व दुकानें ताश के पत्तों की तरह बह गए।
Kullu News: ज़िला कुल्लू में बीते दिनों हुई भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। वाम तट मार्ग के छरूडू क्षेत्र में अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से कई घर और दुकानें इसकी चपेट में आ गए। जानकारी के अनुसार यहां 6 मकान और 2 दुकानें नदी में बह गईं, जबकि एक मकान आधा टूट चुका है। वहीं सड़क भी क्षतिग्रस्त हो गई है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश इतनी तेज़ थी कि नदी का पानी अचानक सड़क पर आ गया और देखते ही देखते मकान व दुकानें ताश के पत्तों की तरह बह गए।
प्रभावितों की मांग
प्रभावित महिला मनीषा ठाकुर ने बताया कि जिला प्रशासन ने फौरी राहत तो दी है, लेकिन भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचाव के लिए यहां पर सुरक्षा दीवार (Protection Wall) बनाई जानी चाहिए।
भाजपा नेता नरोत्तम ठाकुर का दौरा
इस बीच भाजपा नेता नरोत्तम ठाकुर प्रभावितों से मिलने मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि हालात का जायज़ा लेने के बाद केंद्र सरकार से पत्राचार किया जाएगा और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रभावित परिवारों को राहत दिलाने की मांग उठाई जाएगी।