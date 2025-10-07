ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ, ਆਊਟ ਆਫ ਟਰਨ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮੇਰਟ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ

Punjab Police Promotion Case in HC: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਰੂਲ 13.21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਊਟ ਆਫ ਟਰਨ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪੂਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮਨਮਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Punjab Police Promotion Case in HC: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ Out of Turn ਤਰੱਕੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮੇਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਨਾ ਕਿ ਮਨਮਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਰੂਲ 13.21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਊਟ ਆਫ ਟਰਨ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪੂਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮਨਮਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਯਾਚਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ। ਯਾਚਿਕਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਿਹਤਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ Appreciation Letters ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਊਟ ਆਫ ਟਰਨ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਚਿਕਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨੀਅਤ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮੇਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।