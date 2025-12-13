Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3039301
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

Gurpreet Sekhon News: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਬਣੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

Gurpreet Sekhon News: ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਬਣੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Dec 13, 2025, 11:02 AM IST

Trending Photos

Gurpreet Sekhon News: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਬਣੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

Gurpreet Sekhon News: ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਬਣੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਗਲ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦਾ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ  ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਬੇਲ ਬੌਂਡ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਰ ਸਖ਼ਸ਼ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੇਖੋਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧਰਮ ਪਤਨੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ। ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 7/51 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸਦਾ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Faridkot Murder Case: ਆਸ਼ਿਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ; ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਨੇ ਧੀ ਲਈ ਮੰਗੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ

Add Zee News as a Preferred Source

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਮਰਥਕ ਕੁਲਗੜ੍ਹੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ-ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੋਡ ਉਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਗੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਦੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ;ਚਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀ ਸਸਪੈਂਡ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਦਾ ਆਇਆ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ

 

 

TAGS

Gurpreet Sekhon NewsPunjab and Haryana High Courtpunjabi news

Trending news

Gurpreet Sekhon News
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਬਣੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
Punjab Cold Wave Alert
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਤੇ ਹੱਡ ਕੰਬਾਊ ਠੰਢ ਦਾ ਅਲਰਟ; ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਢਾ
jalandhar news
ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ; ਦਹਿਲਿਆ ਸ਼ਹਿਰ
Gurvinder Singh murder Faridkot
ਆਸ਼ਿਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ
Jalandhar Murder
ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ
Cricket match-fixing India
ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ;ਚਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀ ਸਸਪੈਂਡ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਦਾ ਆਇਆ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 13 ਦਸੰਬਰ 2025
Ludhiana News
ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ; 1008 ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੇ ਗੱਟੂਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਕਾਬੂ, ਇੱਕ ਫਰਾਰ
anmol bishnoi
ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ NIA ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜਿਆ
moga news
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਸੂਵਾਲ ਗੈਂਗ ਦਾ ਸ਼ੂਟਰ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ