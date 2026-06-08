राज्य चुनें
Himachal Congress: हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने पार्टी के भीतर अनुशासनहीनता और वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ सार्वजनिक बयानबाजी को लेकर कड़ा रुख अपनाया है. प्रदेश कांग्रेस संगठन महासचिव विनोद ज़िंटा ने सोमवार को राजीव भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि पिछले कुछ दिनों से मीडिया और सोशल मीडिया में पार्टी के एक पूर्व पदाधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व पर लगाए गए आरोप पूरी तरह निराधार और तथ्यों से परे हैं.
विनोद ज़िंटा ने कहा कि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है और यह मुख्यमंत्री की छवि को धूमिल करने तथा प्रदेश सरकार को बदनाम करने का प्रयास है. उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी के भीतर किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि यदि किसी को कोई शिकायत या सुझाव है तो उसे पार्टी के अधिकृत मंच पर रखा जाना चाहिए, न कि मीडिया या सोशल मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक किया जाए. उन्होंने कहा कि किसी भी पदाधिकारी को पार्टी नियमों के विरुद्ध जाकर वरिष्ठ नेताओं पर सार्वजनिक आरोप लगाने का अधिकार नहीं है.
पार्टी और सरकार की छवि खराब करने वालों पर होगी कार्रवाई
विनोद ज़िंटा ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने भी स्पष्ट किया है कि पार्टी और सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि संगठन अनुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है और किसी भी स्तर पर नियमों की अनदेखी स्वीकार नहीं की जाएगी.
नीरज भारती के मामले पर होगी चर्चा
पूर्व प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष नीरज भारती का जिक्र करते हुए ज़िंटा ने कहा कि यदि उन्हें कोई शिकायत थी तो उसे पार्टी मंच पर उठाना चाहिए था. उन्होंने बताया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुशासन समिति की बैठक में उनके मामले पर विचार किया जाएगा और आगे की कार्रवाई को लेकर निर्णय लिया जाएगा.
9 जून को होगी अनुशासन समिति की बैठक
प्रदेश कांग्रेस संगठन महासचिव ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुशासन समिति की बैठक 9 जून को दोपहर 2 बजे राजीव भवन में आयोजित की जाएगी. बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष एवं विधायक कुलदीप सिंह राठौर करेंगे। इस दौरान पार्टी के भीतर अनुशासन से जुड़े विभिन्न मामलों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी.
उन्होंने कहा कि कांग्रेस संगठन में अनुशासन बनाए रखना सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है और पार्टी की एकजुटता को कमजोर करने वाले किसी भी कदम को गंभीरता से लिया जाएगा.