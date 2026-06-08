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CM सुक्खू और कांग्रेस हाईकमान पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद, अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी- विनोद ज़िंटा

Himachal Congress: विनोद ज़िंटा ने कहा कि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है और यह मुख्यमंत्री की छवि को धूमिल करने तथा प्रदेश सरकार को बदनाम करने का प्रयास है. उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी के भीतर किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 08, 2026, 08:09 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 08:09 PM IST
CM सुक्खू और कांग्रेस हाईकमान पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद, अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी- विनोद ज़िंटा

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Manpreet Singh

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Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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