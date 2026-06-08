Himachal Congress: हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने पार्टी के भीतर अनुशासनहीनता और वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ सार्वजनिक बयानबाजी को लेकर कड़ा रुख अपनाया है. प्रदेश कांग्रेस संगठन महासचिव विनोद ज़िंटा ने सोमवार को राजीव भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि पिछले कुछ दिनों से मीडिया और सोशल मीडिया में पार्टी के एक पूर्व पदाधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व पर लगाए गए आरोप पूरी तरह निराधार और तथ्यों से परे हैं.