/पांगी और केलांग में नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के कामकाज पर हाईकोर्ट की रोक

याचिका के अनुसार, राज्य सरकार ने 6 जून 2026 को जारी अधिसूचना में पंचायत प्रधान, उपप्रधान, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों का कार्यकाल 17 अक्टूबर 2026 तक जारी रखने के निर्देश दिए थे. हालांकि, बाद में 24 जून 2026 को जारी नई अधिसूचना में कहा गया कि वर्ष 2021 में निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल 27 जून 2026 को समाप्त माना जाएगा और नवनिर्वाचित प्रतिनिधि कार्यभार संभालेंगे.