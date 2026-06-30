/पांगी और केलांग में नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के कामकाज पर हाईकोर्ट की रोक

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Panchayat Election Himachal News(अंकुश डोभाल): हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए जिला चंबा के पांगी और जिला लाहौल-स्पीति के केलांग सब-डिवीजन में नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के कामकाज पर फिलहाल रोक लगा दी है.
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता विनय शर्मा ने अदालत को बताया कि पांगी और केलांग में पिछला पंचायत चुनाव अक्टूबर 2021 में हुआ था और उस आधार पर निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल 17 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित था.
याचिका के अनुसार, राज्य सरकार ने 6 जून 2026 को जारी अधिसूचना में पंचायत प्रधान, उपप्रधान, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों का कार्यकाल 17 अक्टूबर 2026 तक जारी रखने के निर्देश दिए थे. हालांकि, बाद में 24 जून 2026 को जारी नई अधिसूचना में कहा गया कि वर्ष 2021 में निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल 27 जून 2026 को समाप्त माना जाएगा और नवनिर्वाचित प्रतिनिधि कार्यभार संभालेंगे.
इस अधिसूचना को चुनौती देते हुए पांगी के पंचायत प्रधानों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. अधिवक्ता विनय शर्मा ने दलील दी कि संविधान के तहत पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है और कानून में किया गया कोई भी संशोधन अगले कार्यकाल से ही लागू किया जा सकता है. ऐसे में मौजूदा प्रतिनिधियों का कार्यकाल 17 अक्टूबर 2026 तक जारी रहना चाहिए.
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने मामले में अंतरिम राहत देते हुए पांगी और केलांग सब-डिवीजन में नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के कामकाज पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है. अब इस मामले में अंतिम निर्णय अदालत की आगामी सुनवाई के बाद होगा.