हिमाचल में प्रशासनिक फेरबदल; IAS-IFS अधिकारियों के तबादले

Himachal IAS Officer Transfers: हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए IAS और IFS अधिकारियों के तबादले और नियुक्तियों के आदेश जारी किए हैं. जारी अधिसूचना के अनुसार, 2010 बैच के IAS अधिकारी संदीप कुमार को सेटलमेंट ऑफिसर कांगड़ा डिवीजन धर्मशाला की जगह अब डिवीजनल कमिश्नर कांगड़ा डिवीजन धर्मशाला बनाया गया है.

वहीं, 2014 बैच के IAS अधिकारी धुनी चंद राणा को हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड और एचपी एग्रो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है.

साल 2014 बैच के IAS अधिकारी राम कुमार गौतम को निदेशक फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स में स्थान पर हिमाचल प्रदेश स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है.

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2015 बैच की IAS अधिकारी कुमुद सिंह निदेशक फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स हिमाचल प्रदेश की जिम्मेदारी संभालेंगी. इसके अलावा 2015 बैच के IAS अधिकारी विनय सिंह, को हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है. सरकार ने 2018 बैच के IAS अधिकारी मनीष कुमार को सेटलमेंट ऑफिसर शिमला डिवीजन तैनात किया है.

2020 बैच के IAS अधिकारी अक्षय सूद को सेटलमेंट ऑफिसर कांगड़ा डिवीजन धर्मशाला बनाया गया है. वहीं, 2023 बैच के IAS अधिकारी दिविज गोयल को एसडीएम पांवटा साहिब नियुक्त किया गया है. इसके साथ ही 1999 बैच के IFS अधिकारी पुष्पेंद्र राणा को निदेशक पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और सदस्य सचिव राज्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद शिमला का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.