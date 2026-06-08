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ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਚਾਰ ਸਾਥੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Jalandhar News: ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾ ਧਰਮਿੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਸਤੀ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦਾਂ ਦੇ ਕਟੜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 08, 2026, 02:19 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 02:19 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਚਾਰ ਸਾਥੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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