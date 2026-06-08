ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਚਾਰ ਸਾਥੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

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Jalandhar News: ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾ ਧਰਮਿੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਸਤੀ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦਾਂ ਦੇ ਕਟੜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਬੀਫ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਟੇਸ਼ਨ 5 ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਟੇਸ਼ਨ 5 ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਟੜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਅਜਗਰ ਅਲੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੁਬੀਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 15 ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮਰੇ ਹੋਏ ਮੱਝ ਦਾ ਮਾਸ ਪਕਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਧਰਮੇਂਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਉਸਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਬੀਫ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿਵਾਲਵਰ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਏ।
ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਬਾਕੀ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਫਰਾਰ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।