/ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਆਰ ਨੇਤ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ, ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼

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R Nait New Song Controversy News: ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਆਰ ਨੇਤ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਗੀਤ "ਰੀਲ" ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਗੀਤ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਨੇਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਗਾਇਕ ਵਿਰੁੱਧ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਵਿਖੇ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਗਾਇਕ ਇੱਕ ਭਿਕਸ਼ੂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ
ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਗਾਇਕ ਆਰ ਨੈਤ ਖੁਦ ਇੱਕ ਭਿਕਸ਼ੂ ਜਾਂ ਤਾਂਤਰਿਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਦੇ ਮਣਕੇ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਐਨਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਗਵੇਂ ਚੋਲੇ ਪਹਿਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਭਿਕਸ਼ੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸਹਿ-ਕਲਾਕਾਰ ਨੇਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰੀਲ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨੇਤ ਇੱਕ ਭਿਕਸ਼ੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਅਤੇ ਹਾਸੇ-ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਧੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨੇ ਨੇਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ, ਸਾਧੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਐਪਲ ਲੈਪਟਾਪ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗਾਇਕ ਆਰ. ਨੇਤ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾਰ ਆਧੁਨਿਕ ਜੈਕੇਟ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਐਨਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਹੋਏ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸੇ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨਾਲ ਨੱਚਦੇ ਅਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਾਣੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀਡੀਓ (ਰੀਲ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।