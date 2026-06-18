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ਲਗਭਗ 100 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਜੀਵੰਤ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਦੀਆਂ–ਬਿਆਸ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ : ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ

Qadian Beas Rail Line Project: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਪਲਬਧੀ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਕਾਦੀਆਂ–ਬਿਆਸ ਨਵੀਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੀਵੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 18, 2026, 07:41 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 07:41 PM IST
ਲਗਭਗ 100 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਜੀਵੰਤ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਦੀਆਂ–ਬਿਆਸ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ : ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ਲਗਭਗ 100 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਜੀਵੰਤ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਦੀਆਂ–ਬਿਆਸ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ : ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ
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