ਖਾਲਸਾਈ ਜਾਹੋ-ਜਲਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਰੰਭ

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Mar 02, 2026, 09:17 AM IST

Anandpur Sahib: ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਖਾਲਸਾਈ ਜਾਹੋ-ਜਲਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕਣ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਆਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

