ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਜਵਾਨ ਨੇ ਟਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ, SSP ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ
ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਜਵਾਨ ਨੇ ਟਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ, SSP ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ

Bathinda News: ਐਸਐਸਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਅਮਨੀਤ ਕੌਂਡਲ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਡੀਐਸਪੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Aug 15, 2025, 08:39 PM IST

ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਜਵਾਨ ਨੇ ਟਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ, SSP ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ

Bathinda News: ਬਠਿੰਡਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਦੇ ਜਵਾਨ ਮੁਹੰਮਦੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਕੇ ਇੰਚਾਰਜ ਉੱਪਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ।

ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ ਉਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਅਮਨੀਤ ਕੌਂਡਲ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਡੀਐਸਪੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਅਮਨੀਤ ਕੋਂਡਲ ਨਾਲ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਮੁਹੰਮਦੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਡੀਐਸਪੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

