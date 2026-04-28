ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਪਈ ਮਹਿੰਗੀ, ਹਨੀਟ੍ਰੈਪ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ

Mohali Cyber Fraud News: ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਕਟਰ-78 ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਰਾਂਤ ਦੀ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ Instagram ਅਤੇ Facebook ‘ਤੇ “ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ” ਨਾਮ ਦੀ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੋਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ WhatsApp ‘ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Apr 28, 2026, 10:27 AM IST

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਪਈ ਮਹਿੰਗੀ, ਹਨੀਟ੍ਰੈਪ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ

Mohali Cyber Fraud News(ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ੰਕਰ): ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਕੁੜੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹਨੀਟ੍ਰੈਪ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਕੇ ਸਾਇਬਰ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਠੱਗ ਲਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ “ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ” ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਕਟਰ-78 ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਰਾਂਤ ਦੀ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ Instagram ਅਤੇ Facebook ‘ਤੇ “ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ” ਨਾਮ ਦੀ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੋਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ WhatsApp ‘ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ।

ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਹਾਨਿਆਂ-ਜਿਵੇਂ ਸੂਟ ਖਰੀਦਣ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿਕਰਾਂਤ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਮੰਗਵਾਈਆਂ।

ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੈਨਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰੀਬ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ। ਪਤਾ ਪੁੱਛਣ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਰਾਂਤ ਨੇ ਸਾਇਬਰ ਕਰਾਈਮ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।

ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਨੀਟ੍ਰੈਪ ਅਧਾਰਿਤ ਸਾਇਬਰ ਠੱਗੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਰਾਹੀਂ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਯ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 319(2) ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 66D ਅਤੇ 67A ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ “ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ” ਨਾਮ ਫਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ।

