ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜੀਜੀਐਸ ਮੈਡਕੀਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ; ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਤਾਣੀ

Faridkot News: ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜੀਜੀਐਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਿਉਰਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਕਿਉਰਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾਮੁੱਕੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਸਤੌਲ ਤਾਣ ਦਿੱਤਾ।
Trending Photos
ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਜਦ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਕੁਝ ਥਾਰ ਸਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਕਿਉਰਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੁਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉਕਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕਿਉਰਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੱਥੋਂਪਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸਕਿਉਰਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਪਿਸਟਲ ਤੱਕ ਤਾਣ ਦਿੱਤੀ, ਬਚਾਅ ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਪਰ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਹਿਜ 50 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਬੇਖੌਫ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਡਾ. ਨੀਤੂ ਕੁੱਕੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸਨ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਕਿਉਰਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕਿਉਰਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾਮੁਕੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕਿਉਰਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਅਸਲਾ ਤਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਅ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਾਥੀਆ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦ ਡੀਐਸਪੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡ ਨਾਲ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਖਸ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਤੋਂ ਮਹਿਜ 50 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉਤੇ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰੀਬ 3 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ।