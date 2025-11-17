Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3007702
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਸਮਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ; ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਟਰੱਕ ਨੇ ਸਕੂਟੀ ਸਵਾਰ ਮਾਂ-ਧੀ ਨੂੰ ਦੜਿਆ

Samrala Accident News: ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਬਰਧਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Nov 17, 2025, 05:59 PM IST

Trending Photos

ਸਮਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ; ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਟਰੱਕ ਨੇ ਸਕੂਟੀ ਸਵਾਰ ਮਾਂ-ਧੀ ਨੂੰ ਦੜਿਆ

Samrala Accident News: ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਬਰਧਾਲਾਂ ਨੇੜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਟਰੱਕ ਨੇ ਸਕੂਟੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਟੱਕਰ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਂ–ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 34 ਸਾਲਾ ਰਾਜਮੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਉਸਦੀ 9 ਸਾਲਾ ਧੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੌਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ।

ਟਰੱਕ ਦੀ ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਨ ਮਾਂ–ਧੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਰਾਜਮੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਸਿਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਖਮੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖੰਨਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ–32 ਹਸਪਤਾਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਬਰਧਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੂਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਮੀਤ ਕੌਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਗਸਰ ਸਾਹਿਬ (ਕਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ) ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਰਤਾਰ ਨਗਰ, ਖੰਨਾ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਰਧਾਲਾ ਨੇੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਟਰੱਕ ਨੇ ਸਕੂਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੂਟੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਮਾਂ–ਧੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਰਾਜਮੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਧੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਖਮੀ ਹੋਈਆਂ।

ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸੀ। ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ।

ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਖੰਨਾ ਦੀ ਡਾ. ਰਮਨਦੀਪ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਮੋਰਚਰੀ ‘ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

TAGS

Samrala accident newsroad accidentpunjabi news

Trending news

Himachal Panchayat elections
हिमाचल में पंचायत और नगर निकाय चुनाव की तैयारी तेज, सीमाओं में बदलाव पर पूरी तरह रोक
Bilaspur News
बिलासपुर में EVM सुरक्षा चूक का मामला गंभीर, निर्वाचन आयोग ने जांच के आदेश दिए
Punjab government
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ: ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ
Libra Horoscope 2026
2026 'ਚ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਗੇ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ
PM Kisan Samman Nidhi
19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ₹2000
nawanshahr news
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਕਾਰ ਸਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਚਾਰ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ
vastu tips
ਸਾਵਧਾਨ! ਇਹ 7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਵਾਸਤੁ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਮਨਾਹੀ
Bilaspur News
हिमाचल में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर VHP ने सौंपा ज्ञापन
manali news
मनाली में पराली के नीचे छुपाकर लाई जा रही 11 गाय–बैल बरामद, दो आरोपी गिरफ्तार
Punjab government
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 332 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ