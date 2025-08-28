ਪੋਂਗ ਡੈਮ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ 1 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ

Hoshiarpur News: ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 1390 ਫੁੱਟ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ 1396 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਪੋਂਗ ਡੈਮ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਮੁਕਰੀਆਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੌਸ਼ਹਰਾ ਪਤਣ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਥੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਣ ਆਇਆ।
ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਨੌਸ਼ਹਰਾ ਪਤਣ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 5 ਤੋਂ 6 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਘੱਟਿਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੁੜ ਡੈਮ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮੁੜ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਥੇ ਵੱਡਾ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘੁਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਾਢ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇ।