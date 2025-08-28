ਪੋਂਗ ਡੈਮ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ 1 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2900215
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਪੋਂਗ ਡੈਮ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ 1 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ

Hoshiarpur News: ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 1390 ਫੁੱਟ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ 1396 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Aug 28, 2025, 06:16 PM IST

Trending Photos

ਪੋਂਗ ਡੈਮ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ 1 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ

 

ਪੋਂਗ ਡੈਮ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਮੁਕਰੀਆਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੌਸ਼ਹਰਾ ਪਤਣ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਥੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਣ ਆਇਆ।

ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਨੌਸ਼ਹਰਾ ਪਤਣ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 5 ਤੋਂ 6 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਘੱਟਿਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੁੜ ਡੈਮ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮੁੜ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਥੇ ਵੱਡਾ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘੁਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਾਢ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇ।

TAGS

hoshiarpur newsPong Dampunjabi news

Trending news

Sutlej river
ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ 30,550 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਨੰਗਲ ਦੇ SDM ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਲਏ ਜਾਇਜ਼ਾ
Arvind Kejriwal
ਮੋਦੀ ਜੀ, ਟਰੰਪ 'ਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ- ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ
jalandhar news
ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੈਨਾਤ
Mohali molestation news
ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਰੋਪੀ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ
bathinda news
ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ; ਚਿੱਟੇ ਸਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
Kapurthala news
ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ-ਰਾਣਾ ਇੰਦਰਪ੍ਰਤਾਪ
CM Bhagwant Mann
CM ਸੈਣੀ ਨੇ CM ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ, ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ
Bikram majithia
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ; ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ
Mehtpur Border Protest
पंजाब के लोगों ने हिमाचल एंट्री टोल टैक्स के खिलाफ बॉर्डर पर किया प्रदर्शन
Una News
पंजाब के लोगों ने टोल टैक्स को बंद किए जाने को लेकर बॉर्डर पर किया प्रदर्शन
;