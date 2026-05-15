ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ‘ਚ 3 ਸਾਲਾ ਬੱਚਾ 100 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ‘ਚ ਡਿੱਗਿਆ, NDRF ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰੈਸਕਿਊ ਜਾਰੀ

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: May 15, 2026, 09:17 PM IST

Hoshiarpur News(ਰਮਨ ਖੋਸਲਾ): ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੇਖੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 3 ਸਾਲਾ ਬੱਚਾ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ 100 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਬੱਚਾ ਕਰੀਬ 90 ਫੁੱਟ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ‘ਤੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਗਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਗੁਰਕਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ‘ਵੰਸ਼’ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 4 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦਾ ਪੈਰ ਫਿਸਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਰਵੈੱਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਵੈੱਲ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਈਪਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁਦਾਈ ਵਾਲਾ ਟੋਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ।

ਰੇਤਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੈਰ ਫਿਸਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਈਪ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੇ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਫਸਿਆ। ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਰੋਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਬੱਚਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।

ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਬੋਰਵੈੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਐਨਡੀਆਰਐਫ, ਐਸਡੀਆਰਐਫ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਲਿਕ ਵੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਦਲ’ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

