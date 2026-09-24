Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Punjab
  • /ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ

ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ, ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ

Kapurthala Death: ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਮੀਰਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ 42 ਸਾਲਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਤਲ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ।

Written ByRaj Rani
Published: Sep 24, 2026, 11:32 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 11:32 AM IST
ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ, ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
GMADA ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ED ਦੀ ਰੇਡ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ HC ਦਾ ਕੀਤਾ ਰੁਖ਼
2
3
4
5