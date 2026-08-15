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ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਆਏ ਆਰਮੀ ਜਵਾਨ ’ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼, ਛੱਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਹਾਣੀ

Hoshiarpur Wife Murder Case:

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 15, 2026, 08:31 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 08:31 PM IST
ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਆਏ ਆਰਮੀ ਜਵਾਨ ’ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼, ਛੱਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਹਾਣੀ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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