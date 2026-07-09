Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Punjab
  • /ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗਣ ਗਏ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਰਾਇਆ

ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗਣ ਗਏ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਰਾਇਆ

Dasuya News: ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 09, 2026, 07:13 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 07:13 PM IST
ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗਣ ਗਏ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਰਾਇਆ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਨੰਗਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣ 'ਤੇ ਰਾਣਾ KP ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ, ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
rana kp singh1 hr ago
2
Mohali News1 hr ago
3
Punjab GST Scam2 hrs ago
4
Tarn Taran News2 hrs ago
5
rana gurjeet singh3 hrs ago