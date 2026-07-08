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ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਂਡਾ ਦਾ SHO ਸਸਪੈਂਡ, 4 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਫਿਰੌਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ

Hoshiarpur News: SHO ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 08, 2026, 06:15 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 06:15 PM IST
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਂਡਾ ਦਾ SHO ਸਸਪੈਂਡ, 4 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਫਿਰੌਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ
Source: एजेंसी

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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