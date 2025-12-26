Advertisement
ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ’ਚ ਦਿਨਦਹਾੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜ੍ਹਕੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ

Zirakpur House Attack News: ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਘਰ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਉਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਮਦਰਬਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Dec 26, 2025, 07:42 PM IST

Zirakpur House Attack News: ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਪਭਾਤ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਜਰਨੈਲ ਐਨਕਲੇਵ-3 ਵਿੱਚ ਦਿਨਦਹਾੜੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘੁੱਸ ਕੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5–6 ਹਮਲਾਵਰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਤੋੜਫੋੜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

ਪੀੜਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਦੀ ਨਾਬਾਲਿਗ ਧੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਘਰ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਉਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਮਦਰਬਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ।

ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

