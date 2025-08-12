Pathankot News: ਢਿੱਗ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਘਰ ਉਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਖ਼ਤਰਾ; ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਨੇ ਮਦਦ ਦੀ ਲਗਾਈ ਗੁਹਾਰ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2877147
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

Pathankot News: ਢਿੱਗ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਘਰ ਉਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਖ਼ਤਰਾ; ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਨੇ ਮਦਦ ਦੀ ਲਗਾਈ ਗੁਹਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਧਾਰਕਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਲਾਹ ਵਿੱਚ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਦਾ ਘਰ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਪਲਾਹ ਵਿੱਚ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾ

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Aug 12, 2025, 11:10 AM IST

Trending Photos

Pathankot News: ਢਿੱਗ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਘਰ ਉਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਖ਼ਤਰਾ; ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਨੇ ਮਦਦ ਦੀ ਲਗਾਈ ਗੁਹਾਰ

Pathankot News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਧਾਰਕਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਲਾਹ ਵਿੱਚ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਦਾ ਘਰ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਪਲਾਹ ਵਿੱਚ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਵ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੀਨਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਢਿੱਗਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੇੜਾਂ ਆਉਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੀਨਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਈ ਹੈ। ਨੀਨਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ (ਡੰਗੇ)ਢਿੱਗਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਬਚਿਆ ਰਹੇ।

TAGS

pathankot newsPathankot landslidepunjabi news

Trending news

Nawanshahr Encounter
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ; ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਪੈਰ ਉਤੇ ਲੱਗੀ
Kapurthala Encounter
ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ਮੁਕਾਬਲਾ; ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
Samrala news
ਗੁਆਂਢੀ ਵੱਲੋਂ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਉਤੇ ਹਮਲਾ; ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਪੁੱਜੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਖਮੀ
Khanna News
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਫਾਇਨਾਂਸਰ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ; ਸਟਾਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਖ਼ਸ਼ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ
ludhiana murder
ਪਿਤਾ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਕਾਰਨ ਧੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੱਤਿਆ; ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Ferozepur news
ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੁੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀ
Himachal Monsoon
हिमाचल में मानसून का कहर जारी, अब तक 229 मौतें
Punjab Weather Update
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ; ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 12 ਅਗਸਤ 2025
Sanyukt Kisan Morcha
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ- ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ
;