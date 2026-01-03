ਜਲੰਧਰ-ਫਗਵਾੜਾ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਟਰੱਕ-ਬੱਸ ਦੀ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ; ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ

Phagwara Accident News: ਜਲੰਧਰ-ਫਗਵਾੜਾ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪਿੰਡ ਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਟਰੱਕ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ। ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਕਲੀਨਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹਰਜਾਨੇ ਲਈ ₹2,000 ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ₹1,800 ਕੱਢ ਲਏ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ।
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਫਗਵਾੜਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਲ ਉਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਥਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਦੋ ਡਰਿੰਕਸ ਪੀ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਹ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮਾਲਕ ਨੇ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਦੀ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਨ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਈ। ਟਰੱਕ ਤੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਹੋਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।