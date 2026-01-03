Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3062443
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਜਲੰਧਰ-ਫਗਵਾੜਾ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਟਰੱਕ-ਬੱਸ ਦੀ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ; ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ

Phagwara Accident News: ਜਲੰਧਰ-ਫਗਵਾੜਾ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Jan 03, 2026, 12:00 PM IST

Trending Photos

ਜਲੰਧਰ-ਫਗਵਾੜਾ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਟਰੱਕ-ਬੱਸ ਦੀ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ; ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ

Phagwara Accident News: ਜਲੰਧਰ-ਫਗਵਾੜਾ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਝਗੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਟਰੱਕ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ। ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਕਲੀਨਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹਰਜਾਨੇ ਲਈ ₹2,000 ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ₹1,800 ਕੱਢ ਲਏ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ।

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਫਗਵਾੜਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਲ ਉਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਥਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਦੋ ਡਰਿੰਕਸ ਪੀ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਹ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਮਾਲਕ ਨੇ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਦੀ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਨ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਈ। ਟਰੱਕ ਤੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਹੋਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

TAGS

phagwara newsPhagwara Accidentpunjabi news

Trending news

dharamshala news
धर्मशाला कॉलेज छात्रा की मौत पर UGC सख्त, जांच समिति गठित
amritsar news
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ
Harbhajan Mann
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਟੇਕਿਆ ਮੱਥਾ
Kapurthala Murder News
ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਔਰਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ CCTV ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਹਾਮਣੇ
Kotkapura Cyber fraud
ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, 33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਠੱਗੇ
Himachal Weather
हिमपात के बाद रोहतांग-शिंकुला बंद, 5 जिलों में यलो अलर्ट; 6 जनवरी से बदलेगा मौसम
Punjab Weather Update
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਠੰਢ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ, ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਲਰਟ
Mexico Earthquake
6.5 ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਨਾਲ ਹਿੱਲੀ ਧਰਤੀ, ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ
moga news
ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਿੰਡਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ
Former Congress MP Tarlochan Singh
ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ MP ਨੇ CM ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੀਤੀ ਮੰਗ