Add Zee Business As A Preferred Source
App

Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 17 ਜੂਨ 2026

Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਤਾਪੁ ਗਵਾਇਆ ਗੁਰਿ ਪੂਰੇ ॥ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ॥ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰਭਿ ਕੀਨੇ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਆਪਿ ਦੀਨੇ ॥੧॥ਬੇਦਨ ਸਤਿਗੁਰਿ ਆਪਿ ਗਵਾਈ ॥ ਸਿਖ ਸੰਤ ਸਭਿ ਸਰਸੇ ਹੋਏ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਧਿਆਈ ॥

Written ByRaj Rani
Published: Jun 17, 2026, 07:33 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 07:33 AM IST
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 17 ਜੂਨ 2026

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 17 ਜੂਨ 2026
ajj da hukamnama5 min ago
2
Bhagwant Mann women employees schemeJun 16
3
CM Bhagwant MannJun 16
4
Sutlej River Water Level risingJun 16
5
Ludhiana School Buses FireJun 16