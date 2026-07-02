Add Zee Business As A Preferred Source
App

Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 2 ਜੁਲਾਈ 2026

Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ਤਿਤੁਕੇ ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਕਿਸ ਹਉ ਜਾਚੀ ਕਿਸੁ ਆਰਾਧੀ ਜਾ ਸਭੁ ਕੋ ਕੀਤਾ ਹੋਸੀ ॥ ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੈ ਵਡਾ ਵਡੇਰਾ ਸੋ ਸੋ ਖਾਕੂ ਰਲਸੀ ॥

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 02, 2026, 06:19 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 06:19 AM IST
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 2 ਜੁਲਾਈ 2026
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Z ਨੇ ਭਾਰਤ ਚ ਜਰਮਨ ਬੁੰਡੇਸਲੀਗਾ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ Digital Rights ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ
Bundesliga India RightsJul 01
2
Punjab CongressJul 01
3
dharamshala newsJul 01
4
Pakistan Gurdwara newsJul 01
5
dharamshala newsJul 01