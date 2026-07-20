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Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 20 ਜੁਲਾਈ 2026

Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੬ ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਉਜਲੁ ਕੈਹਾ ਚਿਲਕਣਾ ਘੋਟਿਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸੁ ॥ ਧੋਤਿਆ ਜੂਠਿ ਨ ਉਤਰੈ ਜੇ ਸਉ ਧੋਵਾ ਤਿਸੁ ॥੧॥

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 20, 2026, 06:46 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 06:46 AM IST
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 20 ਜੁਲਾਈ 2026
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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