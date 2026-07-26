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Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 26 ਜੁਲਾਈ 2026

Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹਰਿ ਜਨੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ॥ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਹਰਿ ਜਨ ਕੀ ਅਪੁਨਾ ਗੁਨੁ ਨ ਗਵਾਵੈ ॥੧॥

Written ByRaj Rani
Published: Jul 26, 2026, 07:35 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 07:35 AM IST
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 26 ਜੁਲਾਈ 2026

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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