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Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2026

Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਆਸਾ ਅੰਦਰਿ ਸਭੁ ਕੋ ਕੋਇ ਨਿਰਾਸਾ ਹੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਜੋ ਮਰਿ ਜੀਵਿਆ ਸਹਿਲਾ ਆਇਆ ਸੋਇ ॥੧॥

Written ByRaj Rani
Published: Oct 07, 2026, 08:49 AM IST|Updated: Oct 07, 2026, 08:49 AM IST
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2026

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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