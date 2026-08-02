/ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ; ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ

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Jatinder Singh Shanti News: ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੈਂਟੀ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵਰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ।
ਸਾਰਾ ਥਾਣਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੇਪਰਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵਰਦੀ ਦਾ ਨਾ ਪਾਉਣਾ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਪੱਖੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪੱਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਥਾਣੇ ਦੀ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀਆਈਐਲ ਮਨ ਨੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਚਾਨਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸੀ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਟੀ ਵਨ ਥਾਣਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਣਾ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਪੁਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਚਾਨਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸੀ ਅਗਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗਾ।