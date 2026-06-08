Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Punjab
  • /ਮੂਨਕ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ

ਮੂਨਕ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਆਪ' 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ

Lehragaga News: ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 08, 2026, 01:16 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 01:16 PM IST
ਮੂਨਕ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਆਪ' 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਉਤੇ ਹਮਲਾ; ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਰ ਨਾਲ ਘੜੀਸਿਆ
Fazilka Police Attack12 min ago
2
OP Rana Mobile Phone35 min ago
3
CM Sukhu vs Neeraj Bharti48 min ago
4
Sanjauli protest1 hr ago
5
Manpreet Ayali1 hr ago