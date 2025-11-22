Advertisement
ਪਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਹੋਟਲ ਵਿਚੋਂ ਫੜ੍ਹਿਆ; ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਆਸ਼ਿਕ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਉਤੇ ਅੜੀ

Amritsar News: ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਉਤੇ ਟਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਵਰਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Nov 22, 2025, 09:49 AM IST

ਪਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਹੋਟਲ ਵਿਚੋਂ ਫੜ੍ਹਿਆ; ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਆਸ਼ਿਕ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਉਤੇ ਅੜੀ

Amritsar News(ਭਰਤ ਸ਼ਰਮਾ): ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਉਤੇ ਟਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਵਰਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਤੀ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਫੜਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੇ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ।

ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਹੋਟਲ ਵਿਚੋਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਫੜਿਆਆ ਹੈ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਨੇ ਰੋ ਰੋ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਪੀੜਤ ਪਤੀ ਰਵੀ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ 2010 ਵਿਚ ਦਸੂਹਾ ਵਾਸੀ ਹਿਮਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਉਤੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆ ਉਸ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸਦੇ ਐਕਟਿਵਾ ਉਤੇ ਘਰੋਂ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ ਉਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਜੀਪੀਆਰਐਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਿਆ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਰੰਗੀ ਹੱਥੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ।

ਉਧਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਹੋਟਲ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਪਤੀ ਵੱਲੋ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਉਸਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਲਦ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Batala SDM Arrest: ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ; ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਂਧੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ; ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ

