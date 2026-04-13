ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਮਜਬੂਰ

Ludhiana Crime Case: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦੁਗਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਬੀਅਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੁਕਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦਿਖਾਈ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਸੈਕਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਤੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਪਤੀ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਬੀਅਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਸਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ। ਪਤਨੀ ਚੀਕਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਪਤੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁੱਗਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਸੈਕਸ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਏਗੀ।
ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੁੱਗਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਪੱਤਰ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰਤ ਦਾ ਬਿਆਨ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ''ਤੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਜ (13 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।