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ਮੈਂ ਐਸਆਈਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ; SIT ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਈ ਸੀ— ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ

Giani Raghbir Singh News: ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 13, 2026, 05:11 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 05:11 PM IST
ਮੈਂ ਐਸਆਈਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ; SIT ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਈ ਸੀ— ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ਮੈਂ ਐਸਆਈਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ; SIT ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਈ ਸੀ— ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ
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