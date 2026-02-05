Advertisement
ਰੁੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਵਾਂਗਾ-ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ

Bikram Singh Majithia: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Feb 05, 2026, 02:14 PM IST

Bikram Singh Majithia: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  "ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਾਂਗ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੋਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ।

ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਉਤੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਉਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਐਡਹਾਕ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ​​ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ। ਯੂਪੀਐਸਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਡਹਾਕ ਡੀਜੀਪੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਹੈ।

Bikram Singh MajithiaShiromani Akali DalChandigarh News

