/ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਤੇ ਲੇਅ-ਆਊਟ ’ਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ED ਦੀ ਰਡਾਰ ’ਤੇ IAS ਅਫਸਰ

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ED Summons IAS Anurag Verma: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਅਤੇ ਲੇਅ-ਆਊਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੇ ਰਡਾਰ ’ਤੇ ਹਨ। ED ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਸਨਟੈਕ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਅਲਟਸ ਸਪੇਸ ਬਿਲਡਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਅਤੇ ਲੇਆਉਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ED ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਿਊਰਵੁੱਡਸ ਈਕੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿਊਰਵੁੱਡਸ ਈਕੋਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੇਆਉਟ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ GMADA ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰਵ ਧੀਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਧੀਰ ਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੇਆਉਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
2022 ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ, ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ED ਹੁਣ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕੜੀ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਨਟੈਕ ਸਿਟੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਜਾਂਚ
ਸਨਟੈਕ ਸਿਟੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਛੁਪਾਉਣ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ PRTPD Act ਦੀ ਧਾਰਾ 90 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਿਲਡਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਹਲਕੀ ਧਾਰਾ 85 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ED ਇਹ ਜਾਂਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਧਾਰਾ ਬਦਲਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ।
ED ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਫੋਕਸ
ED ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼, ਲੇਅ-ਆਊਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ, ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ, ਬਿਲਡਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।