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ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਤੇ ਲੇਅ-ਆਊਟ ’ਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ED ਦੀ ਰਡਾਰ ’ਤੇ IAS ਅਫਸਰ

ED Summons IAS Anurag Verma: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਤੇ ਲੇਅ-ਆਉਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ IAS ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ED ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਨਟੈਕ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਮਿਊਰਵੁੱਡਸ ਈਕੋਸਿਟੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 25, 2026, 08:04 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 08:04 PM IST
ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਤੇ ਲੇਅ-ਆਊਟ ’ਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ED ਦੀ ਰਡਾਰ ’ਤੇ IAS ਅਫਸਰ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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